Болельщики «Динамо» пригласили вдову Яшина на стадион

Фанаты московского «Динамо» перед игрой 3-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» пригласили на домашний стадион Валентину Яшину, вдову легендарного голкипера команды Льва Яшина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Похомов.
«Валентина Тимофеевна, ждём вас дома!» — гласит надпись на баннере болельщиков бело-голубых.
Матч «Динамо» — «Урал» в эти минуты проходит в Москве на «ВТБ Арене». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Урал», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Динамо» (1) занимает 12-е место. В 4-м туре команда из Екатеринбурга дома встретится с «Ростовом», а московский клуб на выезде сыграет со «Спартаком». Оба матча состоятся 3 августа.
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