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Мирзов и Баду прилетели со «Спартаком» в Саранск на матч с «Тамбовом»

Мирзов и Баду прилетели со «Спартаком» в Саранск на матч с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» прилетел в Саранск на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», сообщает пресс-служба красно-белых.

Главный тренер Олег Кононов взял на гостевую встречу, в частности, новичка команды Резиуана Мирзова, который присоединился к «Спартаку» на прошлой неделе. Прилетели в Саранск также голкипер Александр Селихов, защитники Малкольм Баду и Илья Гапонов, хавбек Солтмурад Бакаев.

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится завтра, 27 июля, на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак», набрав 4 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (0) — 15-е.

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