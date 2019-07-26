Мирзов и Баду прилетели со «Спартаком» в Саранск на матч с «Тамбовом»

Московский «Спартак» прилетел в Саранск на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», сообщает пресс-служба красно-белых.

Главный тренер Олег Кононов взял на гостевую встречу, в частности, новичка команды Резиуана Мирзова, который присоединился к «Спартаку» на прошлой неделе. Прилетели в Саранск также голкипер Александр Селихов, защитники Малкольм Баду и Илья Гапонов, хавбек Солтмурад Бакаев.

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится завтра, 27 июля, на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак», набрав 4 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (0) — 15-е.