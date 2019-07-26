«Ты знаешь, кто мой папа?» «Спартак» нашёл новый критерий поиска футболистов

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Сын Ларссона станет футболистом «Спартака»

Сын Ларссона станет футболистом «Спартака»
Илья Фролов
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Помогаем руководству проводить работу на трансферном рынке.
Футбол / РПЛ 0

В четверг в российских СМИ появилась информация о том, что шведский нападающий Йордан Ларссон пополнит состав московского «Спартака». 22-летний футболист является сыном знаменитого Хенрика Ларссона, выступавшего на самом высоком уровне за такие клубы, как «Селтик», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Ларссон-младший пока далёк от той планки, которую установил его отец. Форвард провел 145 матчей, выступая за шведские «Хельсинборг», «Норрчёпинг» и голландский НЕК. На его счету 35 голов и 18 результативных передач.

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Кажется, «Спартак» делает ставку на звёздные гены. С Хаджи-младшим не сложилось, а вот сын Хенрика Ларссона едет в Россию.

В начале июля активно обсуждалась тема перехода в московскую команду румынского полузащитника Яниса Хаджи – сына бывшего игрока «Стяуа», «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая» Георге Хаджи. «Спартак» был готов заплатить за Хаджи-младшего, выступавшего в чемпионате Румынии за «Вииторул», 12 млн евро. Однако 20-летний футболист предпочел продолжить карьеру в первенстве Бельгии и теперь будет играть за «Генк».

В трансферной политике «Спартака» намечается необычная тенденция. Следуя заданному направлению, расскажем о детях других именитых футболистов и подкинем пару идей генеральному директору красно-белых Томасу Цорну.

Ривалдиньо (свободный агент)

Бразилец Ривалдо известен всем поклонникам футбола. В конце 90-х он феерил в «Барселоне», стал обладателем «Золотого мяча», в начале 00-х выиграл Лигу чемпионов с «Миланом» и чемпионат мира с национальной командой. Нападающий даже успел дважды стать чемпионом Узбекистана на закате карьеры, выступая в составе «Бунёдкора». Сын же, которому в апреле исполнилось уже 24 года, дальше первенств Румынии и Болгарии не забрался. Сезон Ривалдиньо заканчивал в «Вииторуле», куда был арендован из «Левски». Теперь бразильский нападающий пребывает в статусе свободного агента. Если трансфер Ларссона так и не состоится, то «Спартаку» будет нужен форвард, особенно после потери лидера атаки Зе Луиша.

Ривалдиньо
Ривалдиньо
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Арон Гудйонсен (150 тыс. евро)

Продолжая тему нападающих, вспомним о лучшем футболисте в истории сборной Исландии Эйдуре Гудйонсене. Дольше всего в Европе он выступал за «Челси» и «Барселону», выиграв с каждой из команд внутренние первенства, а с каталонским клубом – Лигу чемпионов. Сын Гудйонсена – Арон защищает цвета «Специи» в итальянской Серии В. В родном для себя первенстве, выступая за «Валюр», нападающий становился чемпионом страны и победителем Кубка Исландии. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 150 тыс. евро. Неплохое вложение, если учитывать, что исландцы в нашем чемпионате хорошо себя чувствуют, руководители «Ростова» и ЦСКА соврать не дадут.

Джо ван дер Сар (цена неизвестна)

В заявке «Спартака» на текущий сезон значатся сразу 10 голкиперов. Да, основными можно считать только троих – Артема Реброва, Александра Максименко и Александра Селихова. Несмотря на это, данную позицию в команде надежной не назовешь. Ван дер Сар поможет? Нет, речь не об именитом вратаре «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвине ван дер Саре – его уже не раз поблагодарили все российские болельщики за выход российской команды в полуфинал чемпионата Европы 2008 года. Поговорим о сыне голкипера, выступающего за голландский «Нордвейк». Джо, так зовут 21-летнего футболиста, начинал карьеру в системе «Аякса», где становился чемпионом страны с командами U18 и U19. Пока сын талантливого голкипера затерялся в низших дивизионах чемпионата Нидерландов, но он еще молод, поэтому времени для прогресса предостаточно.

Джо ван дер Сар
Джо ван дер Сар
Фото: Angelo Blankespoor/Getty Images

Кристиан Мальдини (свободный агент)

Центральный защитник Кристиан Мальдини до последнего сезона выступал в Серии С за клуб «Фано». Имя отца Паоло, вероятно, давит на 23-летнего футболиста, ведь Мальдини-старший дебютировал в «Милане» уже в 16 лет и на долгие годы застолбил за собой место в основном составе команды. «Спартаку» не помешает усиление обороны. А рядом с такими мастерами, как Георгий Джикия и Самуэль Жиго, Кристиан Мальдини сможет стать достойным продолжателем семейного дела. Ведь не стоит забывать, что легендой «Милана» был не только Паоло, но Чезаре Мальдини – дедушка Кристиана.

Бонус – будущие звезды

Если всех выше описанных «Спартаку» придется постепенно вводить в основной состав, то есть и такие сыновья звезд футбола, которые уже в ближайшем будущем могут стать целью всех мировых грандов. Самым очевидным примером является голландец Джастин Клюйверт. Сын легенды «Аякса» и «Барселоны» уже выступает в составе «Ромы», а также успел занять третье место в голосовании за лучшего молодого игрока 2018 года, проиграв только французу Килиану Мбаппе и американцу Кристиану Пулишичу.

Более достижимой целью для «Спартака» может стать Тимоти Веа. Отец нападающего, Джордж Веа признавалась лучшим игроком мира в 1995, успев дважды выиграть с «Миланом» чемпионат Италии. 19-летний Тимоти долгое время находился в структуре «Пари Сен-Жермен» и не имеел твердого места в основном составе. Сейчас он перешел в «Лилль», где с большой долей вероятности доберет необходимый ему опыт на взрослом уровне.

Фото: TF-Images/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jonas Gustafsson/Junko Kimura/Getty Images

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