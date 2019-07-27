Покер Косты помог «Атлетико» разгромить «Реал» со счётом 7:3

В рамках Международного кубка чемпионов испанский «Атлетико» встречался с мадридским «Реалом» на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США). Матч закончился крупной победой «матрасников» со счётом 7:3. Игру посетили более 57 тысяч зрителей. Встречу обслуживал американский арбитр Тед Анкел.
Форвард «Атлетико» Диего Коста отличился уже на первой минуте игры. Через 7 минут счёт удвоил новичок «матрасников» Жоау Фелиш. Нападающий Анхель Коррреа, вышедший на 13-й минуте на замену Альваро Морате, забил третий мяч. Далее Диего Коста сделал хет-трик, отличившись на 28-й, 45-й и 51-й минутах матча и окончательно упрочив преимущество команды Диего Симеоне. Защитник «сливочных» Хосе Игнасио Начо на 59-й минуте сумел отыграть один мяч. Однако вышедший на замену полузащитник «Атлетико» Витоло на 70-й минуте довёл счёт до неприличного. Затем на форвард «Королевского клуба» Карим Бензема забил гол с пенальти на 85-й минуте игры, а ещё через 4 минуты защитник «Реала» Хавьер Эрнандес установил окончательный счёт.
«Атлетико» победил «Реал» — 7:3, сыграв самый результативный матч в истории
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