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Покер Косты помог «Атлетико» разгромить «Реал» со счётом 7:3

Покер Косты помог «Атлетико» разгромить «Реал» со счётом 7:3
Футбол / Прочие турниры 0

В рамках Международного кубка чемпионов испанский «Атлетико» встречался с мадридским «Реалом» на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США). Матч закончился крупной победой «матрасников» со счётом 7:3. Игру посетили более 57 тысяч зрителей. Встречу обслуживал американский арбитр Тед Анкел.

Форвард «Атлетико» Диего Коста отличился уже на первой минуте игры. Через 7 минут счёт удвоил новичок «матрасников» Жоау Фелиш. Нападающий Анхель Коррреа, вышедший на 13-й минуте на замену Альваро Морате, забил третий мяч. Далее Диего Коста сделал хет-трик, отличившись на 28-й, 45-й и 51-й минутах матча и окончательно упрочив преимущество команды Диего Симеоне. Защитник «сливочных» Хосе Игнасио Начо на 59-й минуте сумел отыграть один мяч. Однако вышедший на замену полузащитник «Атлетико» Витоло на 70-й минуте довёл счёт до неприличного. Затем на форвард «Королевского клуба» Карим Бензема забил гол с пенальти на 85-й минуте игры, а ещё через 4 минуты защитник «Реала» Хавьер Эрнандес установил окончательный счёт.

«Атлетико» победил «Реал» — 7:3, сыграв самый результативный матч в истории

Международный кубок чемпионов
27 июля 2019, суббота. 03:05 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
3 : 7
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 – Коста – 1, 0:2 – Фелиш – 8, 0:3 – Корреа – 19, 0:4 – Коста – 28, 0:5 – Коста – 45 (пен), 0:6 – Коста – 51, 1:6 – Начо – 59, 1:7 – Витоло – 70, 2:7 – Бензема – 85 (пен), 3:7 – Эрнандес – 89
Удаления: Карвахаль , 65 – Коста, 65
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