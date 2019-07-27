Болельщики скандировали «Месси», когда поняли, что Роналду не появится на поле

Туринский «Ювентус» в рамках заграничного турне провёл матч со сборной звёзд чемпионата Южной Кореи, который завершился 3:3. Встреча проходила в Сеуле и собрала более 60 тысяч зрителей.

Форвард бьянконери Криштиану Роналду провёл всю игру на скамейке запасных. Болельщики остались недовольны тем, что футболист так и не появился на поле. При этом организаторы сообщали, что португалец сыграет как минимум один тайм.

Во второй половине игры, когда изображение португальца вывели на табло, зрители начали свистеть. Далее, как сообщает журналист Мэттью Бинс в своём «твиттере», когда болельщики окончательно поняли, что португальский нападающий не появится на поле, они начали скандировать «Месси».

Также сообщается, итальянский клуб приехал на игру с опозданием, из-за чего пришлось отменить предматчевую автограф-сессию.