35-летний Витсель продлил контракт с мадридским «Атлетико»

Футбольный клуб «Атлетико» Мадрид объявил о продлении контракта с бельгийским полузащитником Акселем Витселем. Новое соглашение с игроком рассчитано до 2025 года, сообщает пресс-служба «матрасников» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Витсель выступает за мадридский «Атлетико» с лета 2022 года. В завершившемся сезоне-2023/2024 бельгиец принял участие в 51 матче во всех турнирах и отметился двумя голами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2024 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.