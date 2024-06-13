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«Атлетик» Бильбао объявил о продлении контракта с 34-летним хавбеком Эррерой

«Атлетик» Бильбао объявил о продлении контракта с 34-летним хавбеком Эррерой
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Футбольный клуб «Атлетик» Бильбао объявил о продлении контракта с 34-летним полузащитником Андером Эррерой. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Напомним, Эррера выступал за «Атлетик» с начала сезона-2023/2024 на правах аренды, однако в последний день зимнего трансферного окна, 31 января, испанский футболист оформил полноценный переход в клуб из Бильбао. В рамках минувшего сезона Андер провёл 27 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего испанца в € 2 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Атлетик» Бильбао завершил сезон-2023/2024 на пятом месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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