Гвардиол высказался о попадании Хорватии в «группу смерти» на Евро-2024

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о попадании своей национальной команды в «группу смерти» на Евро-2024. Напомним, хорватам предстоит сыграть на групповом этапе с Италией, Испанией и Албанией.

«Это сложная группа, и, что немаловажно, мы это прекрасно понимаем. Нам традиционно сложно играть против Испании. Но встреча с испанцами — это также большая честь, ведь это выдающаяся футбольная нация. Они хорошо известны тем, что владеют мячом на протяжении всей игры. То же самое касается и Италии. У них, бесспорно, высокое качество состава. Я думаю, что наш рецепт для каждой игры заключается в том, что мы должны стараться контролировать ситуацию и брать инициативу в свои руки. Мы должны контролировать мяч, потому что, если мы просто попытаемся бесцельно бегать без него, нам будет сложно достичь основной цели», — приводит слова Гвардиола официальный сайт УЕФА.