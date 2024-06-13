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Форвард Англии Тони пошутил, что набьёт тату с трофеем на лоб в случае победы на Евро

Форвард Англии Тони пошутил, что набьёт тату с трофеем на лоб в случае победы на Евро
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Нападающий сборной Англии Айван Тони пошутил, что сделает тату с трофеем на лбу в случае победы команды на чемпионате Европы.

«Сделаю ли тату, если Англия выиграет Евро-2024? Да, 100%. Если мы победим, конечно. Думаю, набью трофей себе на лоб или что-то в этом роде! (Смеётся). Думаю, само собой разумеется, что мне понадобится что-нибудь памятное – и, надеюсь, оно будет хорошим.

Возможно ли победить на чемпионате Европы? Да, я верю. Я верю в это по отношению к игрокам, которые есть в нашей команде. Мы знаем, что это долгий путь и большой вызов. Любой игрок хочет оказаться на самой большой сцене, быть признанным всем миром и сделать что-то великое для своей страны», — приводит слова Тони The Sun.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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