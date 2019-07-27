Сауль — о матче с «Реалом»: был зол, поскольку мы всегда хотим играть на ноль

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль прокомментировал победу со счётом 7:3 в матче Международного кубка чемпионов с «Реалом».

«Мы должны оставаться спокойными. Это всего лишь товарищеская игра, но она заставила нас испытать большую радость за проделанную работу.

Конечно, в раздевалке все были рады. Это очень хорошая победа. Довольны, как всё прошло. Команда отлично сыграла.

Я был зол из-за гола Начо при счёте 6:0. Всегда хотим играть на ноль. Если выступаешь за «Атлетико», всегда должен стараться изо всех сил», — цитирует Сауля Marca.

В следующем матче Международного кубка чемпионов «матрасники» встретятся с туринским «Ювентусом». Игра состоится в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» 10 августа, начало — в 19:00 мск.