Сауль — о матче с «Реалом»: был зол, поскольку мы всегда хотим играть на ноль
Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль прокомментировал победу со счётом 7:3 в матче Международного кубка чемпионов с «Реалом».
«Мы должны оставаться спокойными. Это всего лишь товарищеская игра, но она заставила нас испытать большую радость за проделанную работу.
Конечно, в раздевалке все были рады. Это очень хорошая победа. Довольны, как всё прошло. Команда отлично сыграла.
Я был зол из-за гола Начо при счёте 6:0. Всегда хотим играть на ноль. Если выступаешь за «Атлетико», всегда должен стараться изо всех сил», — цитирует Сауля Marca.
В следующем матче Международного кубка чемпионов «матрасники» встретятся с туринским «Ювентусом». Игра состоится в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» 10 августа, начало — в 19:00 мск.
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