«Уфа» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Уфы» и «Крыльев Советов» определились с составами на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Козлов, Игбун.
Запасные: Шафинский, Чернов, Мохбалиев, Йокич, Засеев, Кротов, Емельянов, Власов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Гынсарь, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Чичерин, Тимофеев, Терехов, Антон, Смирнов, Канунников, Голенков, Радонич.
Матч «Уфа» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 27 июля, в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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- 27 июля 2019
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