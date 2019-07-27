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«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Уфа» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

«Уфа» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Уфы» и «Крыльев Советов» определились с составами на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Чернов, Мохбалиев, Йокич, Засеев, Кротов, Емельянов, Власов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Гынсарь, Соболев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Чичерин, Тимофеев, Терехов, Антон, Смирнов, Канунников, Голенков, Радонич.

Матч «Уфа» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 27 июля, в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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