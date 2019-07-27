«Тамбов» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 16:30
Сегодня, 27 июля, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Тамбов» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Спартак» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин и Николай Богач. Резервный рефери — Евгений Турбин.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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