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«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Тамбов» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 16:30

«Тамбов» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся 27 июля в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 27 июля, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Тамбов» — «Спартак». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин и Николай Богач. Резервный рефери — Евгений Турбин.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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