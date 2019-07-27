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«Рома» согласовала трансфер воспитанника «ПСЖ»

«Рома» согласовала трансфер воспитанника «ПСЖ»
Футбол / Италия 0

Полузащитник парижского «ПСЖ» Рубен Провиденс перейдёт в римскую «Рому», утверждает Football Italia.

По данным источника, футболист согласился заключить четырёхлетний контракт с итальянским клубом. Футболист вступит в академию «Ромы» и достанется клубу за символическую сумму.

18-летний Провиденс является воспитанником «ПСЖ». В минувшем сезоне хавбек принял участие в шести матчах Юношеской лиги УЕФА, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи.

«Рома» в минувшем сезоне финишировала на шестом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата и завоевала путёвку в групповой этап Лиги Европы. Также клуб выступал в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала вылетел после проигрыша в матче с «Порту».

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