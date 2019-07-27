Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» — «Спартак»: Мирзов и Баду начнут матч на скамейке

«Тамбов» — «Спартак»: Мирзов и Баду начнут матч на скамейке
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Тамбова» и московского «Спартака» определились с составами на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасёв, Килин, Аппаев, Костюков.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Маркелов, Клёнкин, Чернышов, Бенито, Мамтов, Конате.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон Лукас, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Фернандо, Луис Адриано, Понсе Мартинес.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Баду, Жано, Мирзов, Ташаев, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Мелкадзе.

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится сегодня, 27 июля, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как исчезали футбольные клубы в России. Бесконечно грустная история
Сколько команд исчезло за последние 30 лет и почему. Начнём с 1990-х.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент