«Тамбов» — «Спартак»: Мирзов и Баду начнут матч на скамейке

Тренерские штабы «Тамбова» и московского «Спартака» определились с составами на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасёв, Килин, Аппаев, Костюков.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Маркелов, Клёнкин, Чернышов, Бенито, Мамтов, Конате.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон Лукас, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Фернандо, Луис Адриано, Понсе Мартинес.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Баду, Жано, Мирзов, Ташаев, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Мелкадзе.

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится сегодня, 27 июля, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.