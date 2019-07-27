«Тамбов» — «Спартак»: Мирзов и Баду начнут матч на скамейке

Тренерские штабы «Тамбова» и московского «Спартака» определились с составами на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасёв, Килин, Аппаев, Костюков.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Маркелов, Клёнкин, Чернышов, Бенито, Мамтов, Конате.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон Лукас, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Фернандо, Луис Адриано, Понсе Мартинес.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Баду, Жано, Мирзов, Ташаев, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Мелкадзе.
Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится сегодня, 27 июля, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 27 июля 2019
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