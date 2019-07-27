Годин: Роналду проявил неуважение к людям, повторив жест Симеоне

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин, этим летом перешедший в миланский «Интер», поделился мнением о жестах главного тренера «матрасников» Диего Симеоне и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне «Ювентус» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче после гола мадридцев Симеоне схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. Роналду повторил этот жест после победы туринцев в ответной встрече, которая позволила итальянской команде выйти в четвертьфинал.

«Симеоне повернулся к болельщикам «Атлетико». Напряжение заставило его сделать этот жест. Жест Роналду был другим, он проявил неуважение к людям», — приводит слова Година La Gazzetta dello Sport.