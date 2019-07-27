Алвес: ищу работу, куда отправлять резюме?

Бразильский защитник Дани Алвес напомнил о себе, сообщив, что он находится в поисках нового клуба.

«Ищу работу, куда отправлять резюме? Дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы его прочитать!» — написал Алвес в своём «инстаграме».

В настоящее время бразилец является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.



Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входит в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».



В минувшем сезоне 36-летний Алвес выступал за «ПСЖ». В составе парижского клуба он принял участие в 23 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал семь результативных передач.