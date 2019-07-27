Алвес: ищу работу, куда отправлять резюме?
Бразильский защитник Дани Алвес напомнил о себе, сообщив, что он находится в поисках нового клуба.
«Ищу работу, куда отправлять резюме? Дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы его прочитать!» — написал Алвес в своём «инстаграме».
В настоящее время бразилец является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.
Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входит в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне 36-летний Алвес выступал за «ПСЖ». В составе парижского клуба он принял участие в 23 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал семь результативных передач.
Дани Алвес принял участие в Bottle Cap Challenge, открыв бутылку пахом
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