Газизов: много матерился во втором тайме, потому что сильно нервничал

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий после победы команды со счётом 2:1 в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Во втором тайме нервничал очень сильно, много матерился. Это эмоции, за это любим футбол. Прошу прощения у всех, кто слышал мои выражения.

Тяжело даются очки, но сейчас полегче нам стало дышать. Первый тайм был показательным: забили два гола, а во втором опять нервы начинаются.

Радует, что много забиваем, будем работать. Игра есть, пришли болельщики — это самый важный фактор. Это общая победа. Спасибо тренерскому штабу, всем, кто пришёл, болел, смотрел по телевизору. К Евсееву никаких вопросов, полное доверие.

Почва под разговорами, что Круговой близок к переходу в «Зенит», есть, но давайте подождём», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.