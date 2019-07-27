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«Краснодар» — «Сочи»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Сочи»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Краснодара» и «Сочи» определились со стартовыми составами команд на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Намли, де Вильена, Ари, Игнатьев, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Крицюк, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Олссон, Кайо, Сулейманов, Иван, Берг.

«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Полоз.
Запасные: Джанаев, Фролов, Почивалин, Маргасов, Шакуро, Померко, Казаев, Лагатор, Обухов, Карапетян.

Матч «Краснодар» — «Сочи» состоится в Краснодаре, начало — в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Артём Любимов.

«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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