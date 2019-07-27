Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.

«Что могу ответить фанатам, которые скандировали призывы к отставке? Да ничего им не собираюсь отвечать», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 июля, «Спартак» в гостевом матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги уступил «Тамбову» со счётом 0:2. Для красно-белых это поражение стало первым в текущем сезоне. Всего в трёх играх подопечные Кононова набрали четыре очка. Ранее они дома обыграли «Сочи» (1:0) и сыграли вничью на выезде с «Ростовом» (2:2).

Кононов возглавил «Спартак» осенью прошлого года. Минувший сезон красно-белые под его руководством завершили на 5-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги.