Источник: допинг-пробы 11 звёзд АПЛ дали положительный результат

Сразу 11 звёздных игроков английской Премьер-Лиги сдали положительные пробы на допинг, однако не понесли за это никакого наказания, сообщает Mirror.

По информации источника, всего было выявлено 16 положительных допинг-проб у футболистов. Половина из них была взята в минувшем в сезоне, шесть — сезоном ранее и ещё две — в сезоне-2016/17. Тестирование проводилось Британским антидопинговым агентством (UKAD). Однако футболисты избежали наказания, так как Футбольная ассоциация Англии (FA) заверила, что запрещённые препараты принимались игроками в виде терапевтических исключений либо разрешённым способом. В этом списке оказались 11 звёзд Премьер-лиги первой величины.

Сообщается, что футболисты употребляли препараты, которые повышают выносливость — амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон. Эксперты уже выразили опасения, что в английском футболе может действовать целая система таких злоупотреблений.