На матче 3-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит» ожидается 6500 зрителей
Сегодня, 28 июля, в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Оренбург» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую и видеотрансляцию встречи.
На матче ожидается до 6500 зрителей, петербургский клуб поддержат более 700 болельщиков, сообщается на официальном сайте «Зенита». Футболисты «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме, а «Оренбург» — в белой экипировке.
После двух туров петербургский «Зенит» набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (0) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером чемпионата России на данный момент является «Краснодар», набравший 6 очков в трёх матчах.
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