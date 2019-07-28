«Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере Кругового
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового.
По условиям договора, 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового.
Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр. «Зенит» в свою очередь завоевал чемпионский титул.
«Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового
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