«Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» сделал «Уфе» предложение по защитнику Данилу Круговому в размере € 1 млн.
При выполнении определённых условий сумма может достичь € 2 млн. Если переход состоится, то «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.
Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшнем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр. «Зенит» в свою очередь завоевал чемпионский титул.
- 26 июля 2019
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