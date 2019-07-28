«Енисей» проиграл «Краснодару-2» в домашнем матче ФНЛ

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Краснодар-2». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарского клуба.



Автором единственного гола встречи стал защитник «Краснодара-2» Иван Таранов, который отправил мяч в ворота красноярской команды на 88-й минуте. Таким образом, «Краснодар-2» прервал серию без побед в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 4 матчей.



«Краснодар-2» набрал 5 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Красноярский «Енисей» (3) занимает 16-е место. Лидером соревнований на данный момент являются «Химки», набравшие 12 очков в 4 матчах.