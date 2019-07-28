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«Енисей» проиграл «Краснодару-2» в домашнем матче ФНЛ

«Енисей» проиграл «Краснодару-2» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Краснодар-2». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарского клуба.

Автором единственного гола встречи стал защитник «Краснодара-2» Иван Таранов, который отправил мяч в ворота красноярской команды на 88-й минуте. Таким образом, «Краснодар-2» прервал серию без побед в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 4 матчей.

«Краснодар-2» набрал 5 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Красноярский «Енисей» (3) занимает 16-е место. Лидером соревнований на данный момент являются «Химки», набравшие 12 очков в 4 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
28 июля 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
0 : 1
Краснодар-2
Краснодар
0:1 – Таранов – 88
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