«Енисей» проиграл «Краснодару-2» в домашнем матче ФНЛ
В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Краснодар-2». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарского клуба.
Автором единственного гола встречи стал защитник «Краснодара-2» Иван Таранов, который отправил мяч в ворота красноярской команды на 88-й минуте. Таким образом, «Краснодар-2» прервал серию без побед в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 4 матчей.
«Краснодар-2» набрал 5 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Красноярский «Енисей» (3) занимает 16-е место. Лидером соревнований на данный момент являются «Химки», набравшие 12 очков в 4 матчах.
- 28 июля 2019
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:53
-
12:22
-
12:11
-
11:54
-
11:46
-
11:36
-
11:18
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:28
-
09:19
-
09:17
-
08:32
-
07:58
-
06:57
-
05:45
-
04:05
-
03:42
-
02:57
-
02:26
-
02:00
-
01:30
Партнерский контент