Голкипер «СКА-Хабаровск»: «Факел» — крепкая команда, но мы выиграли по делу

Голкипер «СКА-Хабаровск» Игорь Обухов поделился впечатлениями от победы в матче 5-го тура ФНЛ с «Факелом». Хабаровчане выиграли сегодня со счётом 1:0.



«Нам противостояла крепкая команда, хотя опасных моментов у наших ворот почти не было. Нам сегодня было важно выиграть уверенно, что и удалось сделать. Счёт некрупный, но сыграли надёжно и по делу одержали победу. Как оцениваю старт чемпионата? В первых матчах потеряли очки в матчах с «Шинником» и «Торпедо». Но важно, что вовремя удалось сплотиться, и это главное. Сейчас взяли шесть очков в двух играх. Но все понимают, что это только первые матчи, основная работа впереди», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



В пяти матчах ФНЛ хабаровчане набрали 7 очков. 23-летний Обухов является воспитанником петербургского «Зенита». В «СКА-Хабаровск» вратарь проводит первый сезон.

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