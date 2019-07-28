«Ливерпуль» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 28 июля в 19:00
Сегодня, 28 июля, на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге состоится товарищеский матч «Ливерпуля» с «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью в товарищеском матче со «Спортингом» (2:2), а «Наполи» не смог обыграть «Кремонезе» (3:3).
В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив одно очко «Манчестер Сити». При этом «Ливерпуль» одержал победу в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, одолев в финале турнира «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. «Наполи» также завершил сезон-2018/19 на 2-м месте в таблице итальянской Серии А. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус».
- 28 июля 2019
-
16:43
-
16:40
-
16:35
-
16:29
-
16:23
-
16:07
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:28
-
15:19
-
15:19
-
14:58
-
14:48
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:53
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:53
-
12:22
-
12:11
-
11:54
-
11:46
-
11:36
-
11:18
-
11:08
-
11:00
Партнерский контент