«Ливерпуль» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 28 июля в 19:00

Сегодня, 28 июля, на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге состоится товарищеский матч «Ливерпуля» с «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью в товарищеском матче со «Спортингом» (2:2), а «Наполи» не смог обыграть «Кремонезе» (3:3).

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив одно очко «Манчестер Сити». При этом «Ливерпуль» одержал победу в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, одолев в финале турнира «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. «Наполи» также завершил сезон-2018/19 на 2-м месте в таблице итальянской Серии А. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус».