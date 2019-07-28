Ан. Миранчук пропустит матч с ЦСКА из-за травмы
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не сыграет в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА из-за травмы.
«Антон Миранчук получил небольшое повреждение мышцы голени и, к сожалению, пропустит игру. В ближайшее время полузащитник вернётся в общую группу», — сообщается в официальном «твиттере» «железнодорожников».
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 28 июля. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В нынешнем сезоне 23-летний Миранчук принял участие в двух матчах чемпионата России (оба — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку.
ЦСКА — «Локомотив»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
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