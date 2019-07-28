«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»

Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба.
«Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры. Ранее сообщалось, что Видаля хочет заполучить московский «Локомотив».
29-летний Видаль в детстве занимался в нескольких футбольных школах, в том числе в «Барселоне» и «Реале». В «Севилью» испанец перешёл летом 2018 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 9,3 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 11 матчах испанского национального чемпионата (пять — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки.
Видаль является двукратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также выиграл Лигу Европы с «Севильей» в сезоне-2014/15.
- 28 июля 2019
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