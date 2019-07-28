«Бешикташ» возобновил интерес к Нойштедтеру

Защитник сборной России Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкий клуб возобновил интерес к футболисту. Видеть 31-летнего игрока в своей команде желает лично главный тренер стамбульской команды Абдулла Авчи, который желает укрепить оборону опытным защитником.

Напомним, последним клубом Нойштедтера был «Фенербахче». Текущим летом у него истёк срок действия контракта с турецким клубом. Всего в минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче в составе «Фенербахче». На его счету 2 забитых мяча. Ранее футболист также выступал за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04».

В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.