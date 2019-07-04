Черчесов: расстраивает и напрягает, что три игрока сборной сейчас без клуба

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуациях вокруг футболистов сборной Фёдора Кудряшова, Резиуана Мирзова и Романа Нойштедтера, а также оценил игру россиян на Кубке Париматч Премьер.

«Ситуации с клубами у Кудряшова и Мирзова разнятся. По Резиуану могут ответить в клубе, а с Кудряшовым я не разговаривал после сборной. С тех пор, как мы расстались, у нас не было никакого контакта. Иногда не так просто найти клуб, который соответствует всем показателям и амбициям. Не знаю, в какой стадии и где переговоры. У нас и Нойштедтер без клуба, мы общались позавчера. Черышев подписал контракт, через две недели он будет работать в общей группе.

И летние, и зимние перерывы чуть-чуть напрягают, потому что кто-то куда-то переходит, и никогда не знаешь, как и на каком футболисте это скажется. Это решения футболистов, мы будем наблюдать и отслеживать. Меня не может не расстраивать и не напрягать, что три футболиста сборной сейчас без клуба. Вопрос витает в воздухе.

Что касается россиян на турнире, и Петров сегодня отдал голевую передачу, и Ионов два ассиста сделал. Мы внимательно наблюдаем за этим. Радует, что игроки, на которых мы обращаем внимание и с которыми проводим время, во время игры за клубы делают вещи, требуемые нами. Кутепов сыграл после годичного перерыва. Понятно, что он не в нужных кондициях, но дай бог, чтобы мы обрели прежнего Илью, ведь нам любой игрок нужен. Не могу сказать, где критикуют Кутепова, я это не читаю. Критика критике рознь. Если она объективная, её нужно принимать. Вы, журналисты, можете в этом подсказать. Мы не отвлекаемся на вещи, которые не дают нам плюсов. Думаю, ему надо прибавлять, так как это дефицитная позиция, которая всегда нужна», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.