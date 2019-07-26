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«Спартак» предложил «АЗ» более € 10 млн за Тиля

«Спартак» предложил «АЗ» более € 10 млн за Тиля
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» сделал «АЗ Алкмар» стартовое предложение по полузащитнику Гусу Тилю, сообщает De Telegraaf.

По информации издания, сумма предложения составила более € 10 млн. «АЗ» ответил красно-белым отказом. В настоящее время переговоры продолжаются.

Ранее Тиль публично заявил о желании перейти в стан красно-белых.

В мае сообщалось, что помимо «Спартака» в услугах Тиля заинтересован «Зенит». Представитель полузащитника заявила «Чемпионату», что он не получал официальных предложений от российских клубов.

Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.

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