«Спартак» предложил «АЗ» более € 10 млн за Тиля
Московский «Спартак» сделал «АЗ Алкмар» стартовое предложение по полузащитнику Гусу Тилю, сообщает De Telegraaf.
По информации издания, сумма предложения составила более € 10 млн. «АЗ» ответил красно-белым отказом. В настоящее время переговоры продолжаются.
Ранее Тиль публично заявил о желании перейти в стан красно-белых.
В мае сообщалось, что помимо «Спартака» в услугах Тиля заинтересован «Зенит». Представитель полузащитника заявила «Чемпионату», что он не получал официальных предложений от российских клубов.
Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
Агент Тиля: Гус очень близок к переходу в «Спартак»
- 26 июля 2019
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