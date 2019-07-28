ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Чалова с пенальти

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч петербургский арбитр Владислав Безбородов, которому ассистировали Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма. Автором гола стал нападающий «армейского» клуба Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Арбитр назначил 11-метровый удар после просмотра VAR. Это первый пенальти в истории РПЛ, который был назначен после просмотра видеоповтора.

Из-за травм матч не смогли доиграть до конца защитники обоих клубов Виктор Васин и Дмитрий Живоглядов.

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м месте.

В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином». «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».