Кувырок Чалова, VAR в действии и задумчивость Сёмина. Фото московского дерби

28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма. Автором гола стал нападающий «армейского» клуба Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Арбитр назначил 11-метровый удар после просмотра VAR. Это первый пенальти в истории РПЛ, который был назначен после просмотра видеоповтора.
Из-за травм матч не смогли доиграть до конца защитники обоих клубов Виктор Васин и Дмитрий Живоглядов.
ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м месте.
В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином». «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
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