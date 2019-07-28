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Защитник киевского «Динамо»: хотел бы перейти в РПЛ, если бы мог

Защитник киевского «Динамо»: хотел бы перейти в РПЛ, если бы мог
Футбол / РПЛ 0

Венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о своём желании попробовать силы в Российской Премьер-Лиге.

«Можно сказать, что я был близок к переходу в «Зенит», но этого не случилось. Причина мне неизвестна. Я просто ждал, как разрешится ситуация. Это было непростое время для меня. Переезд в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел бы туда перейти, если бы мог. Это было бы хорошо для всех. «Динамо» получило бы хорошую компенсацию», — приводит слова Кадара ua.tribuna.com.

Кадар перешёл в «Динамо» в феврале 2017 года из «Леха». Трансфер футболиста обошёлся киевскому клубу в € 2,5 млн. Контракт 29-летнего защитника с вице-чемпионом Украины рассчитан до лета 2023 года.

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