«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2).



В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали тренировку команды, её прибытие на стадион «Мордовия Арена», где проходил матч, настрой болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.

Победу тамбовскому клубу принесли голы защитников Седрика Гогуа и Сослана Таказова.

«Тамбов», набрав три очка, поднялся на 12-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (4) — на 10-м месте.

В 4-м туре «Тамбов» на своём поле встретится с тульским «Арсеналом». Матч состоится 4 августа. «Спартаку» предстоит домашняя игра с «Динамо» (3 августа).