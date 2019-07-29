Рауш: «Динамо» чего-то чуть-чуть не хватает, думаю, всё идёт от головы

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением о старте сезона. По итогам трёх туров столичный клуб набрал четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«В первой игре чемпионата против «Арсенала» мы буквально «проспали» второй тайм. С «Рубином», наоборот, не очень получилась первая половина встречи. А в победном матче с «Уралом» вновь не особо удался второй тайм. Но в целом мы смотрелись лучше, чем в двух предыдущих играх. Нам чего-то чуть-чуть не хватает, думаю, всё идёт от головы. Надо играть 90 минут каждого матча так же, как мы делали это в первом тайме против «Урала», тогда всё будет хорошо.
Получается, главные проблемы «Динамо» не в физике, а в психологии? Да, безусловно, думаю, так и есть. Потому что парни всё время носятся как бешеные. С физикой точно нет никаких проблем. Мы хорошо поработали на сборах перед сезоном», — приводят слова Рауша «Известия».
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