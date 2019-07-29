Джампаоло: прогресс «Милана» превосходит мои ожидания

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:1) в матче Международного кубка чемпионов.

«Результат матча ни о чём не говорит. Мне понравилось, как мы играли. Команда пыталась доминировать в игре. Наш прогресс превосходит мои ожидания, но это только первый шаг. Мы улучшили многие компоненты по сравнению с прошлым матчем. Мне нравится, как команда выполняет свою работу», — приводит слова Джампаоло Football Italia.

Для «Милана» это была вторая игра на турнире. В первом матче «россонери» с тем же счётом 0:1 уступили «Баварии».

Марко Джампаоло был назначен главным тренером «Милана» 1 июля 2019 года. Соглашение с тренером будет действовать до 30 июня 2021 года с возможностью продления контракта до июня 2022 года.