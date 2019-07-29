Рауш: хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился ожиданиями от столичного дерби со «Спартаком».
«Думаю, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и на старте сезона это особенно заметно. В первую очередь нужно смотреть на самих себя. Держать максимальную концентрацию, чтобы показывать хорошую игру на протяжении всего матча. Если сможем этого добиться, то у нас получится игра против любой команды.
С каким дерби можно сравнить матч со «Спартаком», если вспомнить чемпионат Германии? В Германии, естественно, тоже есть значимые дерби. Когда я играл в «Ганновере», это были встречи с «Брауншвейгом». А у «Кельна» было принципиальное противостояние с «Боруссией» из Менхенгладбаха, так называемое рейнское дерби. В России противостояние «Динамо» и «Спартака» — самая важная игра. Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды», — приводят слова Рауша «Известия».
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 3 августа. Начало — в 19:00 мск.
- 29 июля 2019
-
04:42
-
04:30
-
03:59
-
03:41
-
03:20
-
02:59
-
02:50
-
02:37
-
01:55
-
01:35
-
01:18
-
00:53
-
00:52
-
00:47
-
00:40
-
00:27
-
00:25
-
00:08
-
00:08
- 28 июля 2019
-
23:48
-
23:42
-
23:26
-
23:22
-
23:08
-
22:58
-
22:55
-
22:43
-
22:31
-
22:28
-
22:10
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:51