Рауш: хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился ожиданиями от столичного дерби со «Спартаком».

«Думаю, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и на старте сезона это особенно заметно. В первую очередь нужно смотреть на самих себя. Держать максимальную концентрацию, чтобы показывать хорошую игру на протяжении всего матча. Если сможем этого добиться, то у нас получится игра против любой команды.

С каким дерби можно сравнить матч со «Спартаком», если вспомнить чемпионат Германии? В Германии, естественно, тоже есть значимые дерби. Когда я играл в «Ганновере», это были встречи с «Брауншвейгом». А у «Кельна» было принципиальное противостояние с «Боруссией» из Менхенгладбаха, так называемое рейнское дерби. В России противостояние «Динамо» и «Спартака» — самая важная игра. Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон, когда проиграли дважды», — приводят слова Рауша «Известия».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 3 августа. Начало — в 19:00 мск.