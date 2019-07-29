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В Южной Корее на «Ювентус» могут подать в суд из-за неучастия в матче Роналду

В Южной Корее на «Ювентус» могут подать в суд из-за неучастия в матче Роналду
Футбол / Италия 0

Организаторы товарищеского матча «Ювентуса» и сборной звёзд южнокорейской К-Лиги, который состоялся в Сеуле, могут подать в суд на итальянский клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, причиной для этого послужило то, что на поле так и не появился нападающий Криштиану Роналду.

В условиях проведения матча был прописан выход португальского футболиста на поле, однако тот остался в запасе. После игры «Ювентус» сообщил, что Роналду не мог принимать участие во игре из-за мышечных проблем.

В итоге матч «Ювентуса» и сборной звёзд южнокорейской К-Лиги завершился вничью — 3:3. После игры руководство корейской лиги пришлось принести болельщикам извинения за то, что в матче не принял участия Роналду.

«Ювентус» без Роналду сыграл вничью со сборной звёзд южнокорейской К-Лиги
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