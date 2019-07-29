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«Спартак-2» не сумел обыграть «Армавир» в выездном матче ФНЛ

«Спартак-2» не сумел обыграть «Армавир» в выездном матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги «Армавир» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Юность» в Армавире и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 20-й минуте нападающий «Армавира» Амур Калмыков открыл счёт в матче. В начале второго тайма, на 51-й минуте, ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Спартака-2» Михаил Игнатов. Таким образом, армавирский клуб продлил серию без побед в Футбольной национальной лиге до 4 матчей.

Московский «Спартак-2» набрал 8 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Армавир» (5) — на 14-м месте. Лидером турнира на данный момент являются подмосковные «Химки», набравшие 13 очков в 5 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
29 июля 2019, понедельник. 19:00 МСК
Армавир
Армавир
1 : 1
Спартак-2
Москва
1:0 – Калмыков – 20, 1:1 – Игнатов – 51
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