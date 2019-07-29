Маротта: «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» внушительную сумму за Лукаку

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта отметил, что миланский клуб всё ещё рассчитывает приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.



«Мы должны держать себя в определённых рамках. Клуб сделал хорошее предложение, и мы считаем, что уже находимся на продвинутом этапе в этом вопросе. „Интер“ готов воспользоваться возможностью, но цены сейчас действительно очень высоки. „Интер“ предложил внушительную сумму, соответствующую трансферной стоимости игрока, но не смог заключить сделку. Мы продолжим следить за ситуацией. На рынке может произойти всё, что угодно», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что помимо «Интера» в услугах Лукаку заинтересован туринский «Ювентус», который может обменять бельгийца на форварда Пауло Дибалу.

«Ювентус» вступил в борьбу за Лукаку и достиг с игроком договорённости