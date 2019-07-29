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«Рубин» дома обыграл «Ахмат» благодаря голу Кьяртанссона

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» благодаря голу Кьяртанссона
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал грозненский «Ахмат». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон, который отправил мяч в ворота «Ахмата» с подачи полузащитника Павла Могилевеца на 73-й минуте. Таким образом, казанский клуб продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 3 матчей, а «Ахмат» потерпел поражение второй раз подряд.

Казанский «Рубин» набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский «Ахмат» (3) — на 14-м месте. Лидером турнира на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 9 очков в 3 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
29 июля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 – Кьяртанссон – 73
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