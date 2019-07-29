«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА

Пресс-служба «Локомотива» показала, что осталось за кадром матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).



В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-зелёные показали прибытие команды на стадион «ВЭБ Арена», где проходил матч, а также самые интересные моменты встречи.

Единственный гол забил нападающий «армейцев» Фёдор Чалов, который реализовал пенальти на 42-й минуте. 11-метровый был назначен с использованием системы видеоассистента арбитра (VAR).

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м месте.



В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином». «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».