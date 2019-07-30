«Эвертон» вышел из переговоров с «Кристал Пэлас» по Заха

В «Эвертоне» прокомментировали информацию о предложении по полузащитнику «Кристал Пэлас» Уилфриду Заха.
«Наш клуб категорически отрицает информацию, что мы сделали «Кристал Пэлас» предложение, в которое включили Дженка Тосуна и Джеймса Маккарти. У «Эвертона» хорошие отношения с этим клубом. В прошлые выходные нами было сделано предложение, которое затем было отклонено. После этого клубы решили, что на этом переговоры можно считать завершёнными», — приводит заявление «ирисок» The Telegraph.
Заха — воспитанник «Кристал Пэлас». В 2013 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», но вернулся в клуб спустя один сезон. В минувшей кампании вингер забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах английской Премьер-лиги. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.
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