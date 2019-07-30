В «Оренбурге» рассказали, что сделали ради проведения матча с «Зенитом» дома

В «Оренбурге» рассказали, какие меры клубу пришлось принять ради проведения матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) на домашнем стадионе «Газовик».



За отведённое время оренбуржцы устранили выявленные недостатки: добавили на стадионе освещение, реконструировали раздевалки и микст-зону, за несколько дней провели билетную и абонементную программу и организовали предматчевые развлечения для болельщиков.



«На площади перед центральным входом стадиона выступали кавер-группы, устраивались футбольные активности, работали аниматоры, аквагримёры. Всё это было приправлено разнообразными запахами местных производителей шашлыков. В общем, получилось неплохо», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.