Каррера: взял бы Самедова в свой тренерский штаб, он был бы отличным помощником

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об Александре Самедове, который объявил о завершении карьеры.



«Самедов пользовался уважением в раздевалке. Он справлялся с ситуациями, не повышая голоса, вместо это находя другое решение любой проблемы. Мы никогда не ругались с ним из-за того, что он поддерживает «Милан», а я – «Ювентус». Александр провёл отличную карьеру, много выиграл, сыграл на чемпионате мира, хотя и сейчас он мог бы помогать молодёжи, будучи игроком.



Что касается сравнений Самедова с кем-то из итальянских игроков, я никогда их не делаю. Это просто Самедов, великолепный футболист. Он смог бы сделать блестящую карьеру и в Италии. Взял бы я его в свой тренерский штаб? Конечно, да, он был бы отличным помощником. Также я вижу его спортивным или генеральным директором», — сказал Каррера в беседе с корреспонеднтом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» пожелал удачи Самедову, который завершил карьеру