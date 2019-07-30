Эвра: в детстве крал еду и одежду, попрошайничал, но всегда был счастлив

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал о своей жизни вне спорта.
«Если бы мог рассказать вам один секрет о моей жизни, то сказал бы следующее: „Любой может быть счастлив. Любой может полюбить эту игру“. Без такого настроя я бы не сидел тут как бывший левый защитник сборной Франции, «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».
Вероятно, я бы всё ещё сидел возле парижского магазина и просил денег на бутерброд. Не шучу. Я жил в пригороде Парижа с родителями и некоторыми из моих братьев и сестёр, коих у меня 24 (и сейчас тоже не шучу!). Но в какой-то момент остались только мама, младшая сестра и я. Именно тогда мне пришлось выйти на улицу.
Ненавижу, когда люди используют слово „гангстер“. Когда растёшь в районе с бандитскими перестрелками и убийствами, ты делаешь всё, чтобы выжить. Поэтому я боролся. Крал еду, одержу, видеоигры. Я сидел у магазинов и попрошайничал. Такое у меня было детство. Но послушайте, я всегда был счастлив», — приводит слова Эвра The Players' Tribune.
- 30 июля 2019
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