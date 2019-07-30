Румменигге раскритиковал Ковача за слова о трансфере Зане в «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выказал недовольство словами главного тренера мюнхенского клуба Нико Ковача. Ранее специалист выразил уверенность в скором переходе полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане в «Баварию».



«Не понравилось заявление Ковача. У нас хорошие отношения с „Манчестер Сити“ и нашим бывшим наставником Хосепом Гвардиолой, а у Зане — действующий контракт с „горожанами“. Именно поэтому ни оптимистичные, ни пессимистичные заявления не помогают нам достичь цели. Мы должны выполнять свою работу, тренер — свою», — приводит слова Румменигге ZDF.de.



Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.

Ковач: уверен, что «Бавария» сможет заполучить Зане