Румменигге раскритиковал Ковача за слова о трансфере Зане в «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выказал недовольство словами главного тренера мюнхенского клуба Нико Ковача. Ранее специалист выразил уверенность в скором переходе полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане в «Баварию».
«Не понравилось заявление Ковача. У нас хорошие отношения с „Манчестер Сити“ и нашим бывшим наставником Хосепом Гвардиолой, а у Зане — действующий контракт с „горожанами“. Именно поэтому ни оптимистичные, ни пессимистичные заявления не помогают нам достичь цели. Мы должны выполнять свою работу, тренер — свою», — приводит слова Румменигге ZDF.de.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.
- 30 июля 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:36
-
23:28
-
23:21
-
23:21
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:38
-
22:30
-
22:01
-
21:53
-
21:50
-
21:41
-
21:26
-
21:17
-
21:14
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:29
-
20:16
-
20:11
-
19:53
-
19:37
-
19:34
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:32
-
18:30