Американские футболистки, выступающие за равную оплату, получают больше мужчин

В США футболистки сборной страны зарабатывают больше, чем мужчины. Об этом стало известно из письма, обнародованного в «Твиттере» президентом Федерации футбола США Карлосом Кордейро.

Так, в период с 2010 по 2018 год федерация выплатила игрокам женской сборной заработную плату и игровые премии в размере $ 34,1 млн. Мужчины за этот же временной отрезок получили $ 26,4 млн. Эти данные были обнародованы в ответ на обвинения игроков женской сборной в адрес Федерации футбола США в «гендерной дискриминации».

Разница в суммах обусловлена несколькими факторами. Например, футболистки сборной команды страны имеют фиксированную ставку заработной платы в размере $ 100 тыс. и дополнительно получают от $ 67,5 до $ 72,5 тыс. за выступления в чемпионате страны, тогда как оклад мужчин зависит от количества сыгранных ими матчей и результатов.

При этом сказано, что размер бонусов мужской сборной выше, нежели у женской. Однако результаты команд совершенно разные — мужская сборная не смогла выйти на ЧМ-2018, тогда как женская стала чемпионом мира в этом году.