Личный тренер Хачериди по физподготовке опроверг слухи о переходе игрока в ЦСКА

Андрей Качан, личный тренер защитника сборной Украины Евгения Хачериди по физподготовке, опроверг слухи о переходе футболиста в московский ЦСКА.
«Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаём привет сайту football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем её публиковать», — сказал Качан в сторис своего «инстаграма».
Хачериди родился в Мелитополе и сначала выступал за местный клуб «Олком». Затем играл в запорожском «Металлурге» и «Волыни». С 2007 года он был игроком «Динамо» (Киев), в составе которого стал трёхкратным чемпионом Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Украины (2013/14, 2014/15) и трёхкратным обладателем Суперкубка Украины (2009, 2011, 2016). В минувшем сезоне стал чемпионом Греции.
- 31 июля 2019
-
15:07
-
14:47
-
14:46
-
14:18
-
14:08
-
14:00
-
13:59
-
13:49
-
13:40
-
13:26
-
13:17
-
13:10
-
13:04
-
12:49
-
12:41
-
12:28
-
12:23
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:39
-
11:18
-
11:10
-
11:05
-
10:57
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:12
-
10:03
-
09:51
-
09:44
-
09:42
-
09:26
-
09:26