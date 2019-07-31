Личный тренер Хачериди по физподготовке опроверг слухи о переходе игрока в ЦСКА

Андрей Качан, личный тренер защитника сборной Украины Евгения Хачериди по физподготовке, опроверг слухи о переходе футболиста в московский ЦСКА.

«Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаём привет сайту football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем её публиковать», — сказал Качан в сторис своего «инстаграма».

Хачериди родился в Мелитополе и сначала выступал за местный клуб «Олком». Затем играл в запорожском «Металлурге» и «Волыни». С 2007 года он был игроком «Динамо» (Киев), в составе которого стал трёхкратным чемпионом Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Украины (2013/14, 2014/15) и трёхкратным обладателем Суперкубка Украины (2009, 2011, 2016). В минувшем сезоне стал чемпионом Греции.